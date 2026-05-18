Mersin’de polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında durdurulan otomobilde 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ç.A. tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü.
Yenişehir ilçesinde şüpheli hareketleri tespit edilen araç, polis ekiplerince durduruldu. Savcılık talimatıyla otomobilde yapılan aramada 23 kilo 984 gram esrar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan Ç.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkeme tarafından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.