“Kuruluş Orhan” dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, “Satıcının Ölümü” galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili ilk kez net konuştu.

“SAKLAMIYORUM, HER ŞEY YOLUNDA”

Daha önce haklarında çıkan aşk iddialarına sessiz kalan Yazıcıoğlu, Zeynep Artukmaç ile birlikteliğini doğruladı. Oyuncu, “Teşekkür ederim, hayırlı olsun dilekleriniz için. Saklamıyorum. Çok güzel gidiyor. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

BAYRAM GÖRÜNTÜLERİ SONRASI GELEN AÇIKLAMA

İkilinin bayram tatilinde birlikte görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu karelerin ardından gelen açıklama, ilişkilerini resmen gözler önüne serdi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Zeynep Artukmaç’ın, ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu olduğu biliniyor. Ayrıca Artukmaç’ın OGM şirketinde önemli bir görevde bulunduğu da kulislerde konuşulan bilgiler arasında.