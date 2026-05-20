Türk voleybolunun önemli isimlerinden Meryem Boz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir L Tipi Cezaevi’nde kadın hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi. Meryem Boz Spor Akademisi tarafından yürütülen proje kapsamında 2 ay boyunca toplam 88 kadına voleybol antrenmanı gerçekleştirildi.

Kadınların spora erişimini artırmak ve sosyal hayata adaptasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen organizasyonda, temel voleybol eğitimlerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin, iletişim ve motivasyon odaklı etkinlikler de düzenlendi.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ BİRLİKTE YAŞADIK'

Proje boyunca kadınların gösterdiği ilgi ve gelişimin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Meryem Boz, “Eskişehir L Tipi Cezaevi’nde 2 ay boyunca, Meryem Boz Spor Akademisi olarak 88 kadına voleybol antrenmanı yaptırdık. Bu yolculuğu bir gösteri maçı ve kapanışla taçlandırdık. Sporun birleştirici gücünü ve müziğin evrensel dilini birlikte yaşadık. Çünkü biz sadece spor öğretmiyoruz. Umut aşılıyoruz, özgüven kazandırıyoruz ve ‘ben de yapabilirim’ duygusunu büyütüyoruz” dedi.