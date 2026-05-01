Avrupa’nın önemli ulaşım fuarlarından ITS European Congress tarihinde ilk defa İstanbul’da düzenlendi. İBB ve iştirak şirketi İsbak’ın ev sahipliğindeki fuarın açılışına, Ekrem İmamoğlu’nun mektubu damga vurdu. İmamoğlu’nun mektubunun okunmasından rahatsız olan Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın, sahte diploma skandallarının yaşandığı dönemde 10 üniversiteden diploma aldığı ortaya çıkmıştı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

E-Devlet sistemine sızan çetenin, bazı daire başkanlarının yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde çalışanların e-imzalarını taklit ettiği ortaya çıkmıştı. Sayan’ın, sahte diploma skandallarının yaşandığı dönemde 10 üniversiteden diploma aldığı ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra Sayan, kişisel internet sitesinden 4 lisans bölümüne dair bilgileri kaldırmıştı.

AKRABALAR SİYASETTE

Ailenin bir diğer üyesi olan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP’den İstanbul Milletvekilliği yaptı. 2016–2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi.

Recep Cebeci duruşmadan önce salondan bu fotoğrafı paylaştı.

Tahliye oldu duruşmaya geldi alkışlandı

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci de duruşmayı izlemek üzere salondaydı. İmamoğlu’nun 18 yıllık makam şoförü olan Cebeci, 22 Nisan’da yapılan tutukluluk incelemesinin ardından özgürlüğüne kavuşmuştu. Cebeci, İmamoğlu için yine salondaydı. Cebeci’yi izleyiciler tarafından alkışlarla destekledi.