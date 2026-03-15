Lamine Yamal ve Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan Finalissma'nın UEFA tarafından iptal edildiği açıklandı.

Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, Finalissima 2026'da karşı karşıya gelecekti. UEFA'dan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma iptal edildi.

UEFA’DAN AÇIKLAMA

UEFA'dan yapılan açıklamada "Bernabeu'da yarı yarıya seyircili ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı." denildi.