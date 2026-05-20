31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, şubat ayında beraberindeki yedi CHP’li meclis üyesiyle partisinden istifa etmişti. Görevini bağımsız sürdüren Özarslan’ın AKP'ye katılacağı iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor. Mesut Özarslan hakkında dikkat çeken gelişme, 12 Mayıs’taki Keçiören Belediye Meclisi toplantısında yaşandı. Cumhuriyet’in haberine göre, Yükseltepe Mahallesi’ndeki bir taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi ve bu konuda başkan ile encümene yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu. AKP, MHP ve bağımsız üyelerin 18 kabul oyuna rağmen, CHP’li 19 meclis üyesinin ret oyu vermesiyle teklif gerekli çoğunluğa ulaşamadı. Bu sonuçla Özarslan, istifasının ardından belediye meclisinde beklediği desteği bulamadı. CHP’li üyelerin toplu ret oyu, belediye yönetiminde işbirliği ihtimaline de darbe vurdu.

