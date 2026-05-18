Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahmin değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bir bölümü çarşamba gününden itibaren serin ve bol yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan 5 günlük periyotta, 81 şehirde aralıklarla şakır şakır sağanak yağmur geçişleri görülecek.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI YAPILDI
Hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başlayacak. Günün ilerleyen saatleriyle birlikte; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri, Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyararak bazı bölgelere özel dikkat çekti. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Yeni yağışlı dalgayla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, yağış anında ise ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.