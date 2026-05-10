Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hafta başında Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak; İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta ortasına kadar açık ve ılık bir atmosfer bekleniyor.

Ancak mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcak havalar uzun sürmeyecek; sıcaklıklar özellikle çarşamba gününden itibaren düşüşe geçecek.

İÇ VE BATI BÖLGELERDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla birlikte özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşecek.

Bazı bölgelerde değerlerin mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Hava durumu paylaşımlarıyla bilinen Hava Forum sayfası da yaptığı değerlendirmede İstanbul için dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Paylaşımda, "İstanbul’da sıcaklık salı günü 27-28 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise 18-19 derecelere gerileyecek. Toplam düşüş 10 dereceyi bulacak" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AKOM'un değerlendirmesine göre ise, pazartesi günü yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yağmur geçişleri görülecek.

Bu hafta beklenen sıcaklık değerleri üç büyük ilde şu şekilde: