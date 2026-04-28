Yurt genelinde hava durumu mayıs ayı ile birlikte yeniden değişiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hafta sonuna doğru ülke genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak.

1 Mayıs Cuma günü itibarıyla sıcaklıklarda 5-6 derecelik düşüş beklenirken yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak.

Hafta sonu ise yağışlar neredeyse tüm yurtta etkili olacak; yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur görülecek.

METEOROLOJİ UZMANI DEĞERLENDİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, 28-29 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını belirtti.

Tekin bu süreçte sıcaklıkların İstanbul’da 16-17, Ankara’da 18-20 ve İzmir’de 24-26 derece aralığında seyredeceğini aktardı.


(Sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji uzmanı ayın ilk günleriyle birlikte özellikle iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bilgisini paylaştı.