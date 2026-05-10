1992 yılında hipermarket zinciri Kipa'nın kurucuları arasında yer alan ve yıllardır yaptığı çeşitli yatırımlar ile gündem olan oyuncu Metin Akpınar, elinde bulundurduğu bazı enerji hisselerini satışa çıkardı.



8 MİLYON TL DEĞERİNDE HİSSE SATACAK



6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına katılan ve depremzedeler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yaptığı bağışlarla sık sık gündem olan Akpınar, İzmir merkezli enerji şirketi Enda Enerji Holding'deki 476.399 adet payını satışa çıkardı.



Lot başına değeri 17,40 TL olan ENDAE hisselerinin satışından Akpınar'ın yaklaşık 8 milyon TL kazanç sağlaması bekleniyor.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU



1960'lı yılların ortasından itibaren büyük bir şöhrete kavuşan Akpınar, oyunculuktan kazandığı serveti Borsa İstanbul'daki şirketlerin yanı sıra gayrimenkul ve arsa gibi alanlara yatırarak büyütmeyi tercih etti.



Kipa Marketleri ve İzmir Kent Hastanesi gibi projelerin yatırımcı kadrosunda yer alan Akpınar'ın toplam servetinin büyüklüğü ise bilinmiyor.



