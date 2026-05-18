16 Mayıs 2026 tarihinde Avcılar ilçesi sınırlarında yer alan Saadetdere ve Şükrübey metrobüs duraklarında, iki ayrı yavru kedinin bariyere kapalı hızlı hatta girdiği tespit edildi.Kedilerin metrobüslerin altında kalmaması ya da panikleyerek yoğun trafiğin aktığı E-5 karayoluna fırlamaması için İETT ekipleri alarma geçti.
Yavru kedilerin güvenli bir şekilde yakalanabilmesi amacıyla, operasyonun yürütüldüğü duraklar bölgesinde metrobüs tek yönlü olarak sağlandı. Metrobüslerin hızlarını düşürmesiyle hatta giren saha personeli, saklanan ürkek yavruları uzun uğraşlar sonucu zarar görmeden yakalamayı başardı.