Halk arasında "sakızlanma" veya bilimsel adıyla "gomozis" olarak bilinen bu olgu; özellikle kayısı, şeftali, kiraz ve erik gibi çekirdekli meyve ağaçlarında sıkça gözlemleniyor. Uzmanlar, bu akıntının basit bir sıvı kaybı olmadığını, ağacın hasarlı bölgeyi izole etmek ve patojenlerin yayılmasını durdurmak için ürettiği biyolojik bir tepki olduğunu vurguluyor.

YANLIŞ BUDAMA TETİKLİYOR

Gomozis oluşumunun temel nedenleri arasında ani sıcaklık değişimleri ve kış donları ilk sırada yer alıyor. Gündüz sıcak, gece ise aşırı soğuk olan havalarda ağaç kabuğunda oluşan çatlaklar, hastalıklar için giriş kapısı oluşturuyor. Bunun yanı sıra dezenfekte edilmemiş aletlerle yapılan yanlış budama işlemleri ve bitkinin savunmasız bırakılan yaraları, koruyucu bir reaksiyon olarak bu yapışkan salgının ortaya çıkmasına neden oluyor.

MANTAR VE BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Salgının görüldüğü bölgelerde genellikle kabuk soyulması, koyu lekeler ve doku bozulmaları eşlik ediyor. Monilya gibi mantar hastalıkları veya bakteriyel enfeksiyonlar, ağacın iç dokularını tahrip ederek akıntıyı hızlandırıyor. Müdahale edilmediği takdirde özsuyu dolaşımı bozulan ağaçta dalların kurumaya başladığı ve meyve veriminin ciddi oranda düştüğü bildiriliyor.

TEDAVİDE BAKIR BAZLI ÜRÜNLER ÖN PLANDA

Hastalıkla mücadelede ilk adım olarak etkilenen bölgenin dezenfekte edilmiş araçlarla sağlıklı dokuya kadar temizlenmesi öneriliyor. Uzmanlar, enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla "Bordo bulamacı" gibi bakır bazlı ürünlerin kullanımının en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.