Tarımda verimi artırmak amacıyla yaygın şekilde kullanılan pestisitler, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

ABD merkezli Çevre Çalışma Grubu’nun (EWG) yayımladığı son rapor, günlük tüketimde sıkça yer alan bazı meyve ve sebzelerde yüksek seviyede kimyasal kalıntı bulunduğunu ortaya koydu.

“KİRLİ VE TEMİZ LİSTE” ARAŞTIRMASI

EWG, ABD Tarım Bakanlığı’nın güncel verilerini analiz ederek meyve ve sebzeleri pestisit kalıntı oranlarına göre iki gruba ayırdı: “Kirli Liste” ve “Temiz Liste”.

Araştırmaya göre, kirli listedeki ürünlerin yaklaşık %96’sında pestisit kalıntısına rastlanırken, örneklerin %63’ünde insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasallar tespit edildi.

EN FAZLA PESTİSİT İÇEREN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Rapora göre en yüksek pestisit kalıntısına sahip ürünlerin başında ıspanak yer aldı. Ispanağı sırasıyla şu ürünler takip etti:

-Kıvırcık lahana

-Karalahana

-Hardal otu

EWG ayrıca özellikle lahana örneklerinin yarısından fazlasında DCPA adı verilen potansiyel kanserojen bir pestisit tespit edildiğini açıkladı.

EN AZ PESTİSİT BULUNAN GIDALAR

Araştırmada düşük pestisit kalıntısına sahip ürünler de sıralandı. En “temiz” kabul edilen gıdaların başında ananas yer aldı.

Onu şu ürünler izledi:

-Mısır (taze ve dondurulmuş)

-Avokado

-Papaya

-Soğan

-Dondurulmuş tatlı bezelye

-Kuşkonmaz

-Lahana ve karnabahar

-Karpuz

-Mango

-Muz

-Havuç

-Mantar

-Kivi

PESTİSİTLER İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlara göre pestisitler uzun vadede:

-Hormonal bozukluklara

-Sinir sistemi hasarına

-Bağışıklık sistemi zayıflamasına

Bazı kanser türleriyle ilişkilendirilen risk artışına neden olabiliyor.

Ayrıca bu kimyasallar sadece insan sağlığını değil, toprak ve su kaynaklarını da kirleterek ekosistem üzerinde kalıcı zararlar bırakabiliyor.

TÜKETİCİLER İÇİN KRİTİK UYARI

EWG’nin yayımladığı bu liste, günlük hayatta sıkça tüketilen meyve ve sebzelerin seçiminde daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle yoğun pestisit içeren ürünlerde iyi yıkama ve mümkünse organik tercih yapılması gerektiğini vurguluyor.