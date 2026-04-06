Son dakika.... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, "İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir." açıklamasını yaptı. MHP İstanbul İl Başkanı Selim Sertel de X'teki hesabından MHP'li Yalçın'ın konuya ilişkin paylaşımını retweet yaptı. AYRINTILAR GELECEK

