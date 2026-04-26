Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan arkadaşı olan Esra Ruşan'ın sunduğu 'Herkes Kendine Baksın' adlı programa konuk olan Korel, hayatının nasıl bir döneminde olduğunu da anlattı.

''FİZİĞİMLE DERDİM YOK''

Ünlü oyuncu, "Kendimle ilgilendiğim bir dönemdeyim, kendimi hep severdim. Kendimle, fiziğimle ilgili bir derdim yok ama herhalde yaşın ilerlemesiyle artık böyle sağlığıma dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. 44'e giriyorum, üç tane çocuğum var. 30'umda bu kadar bilinçli değildim, orada cepten yiyordum şimdi çaba sarf ediyorum. Bu çabayı sarf etmek de bana iyi geliyor" dedi.

''MİDEMİ ALDIRDIM'' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Korel, "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna da samimi bir yanıt verdi:

Yok ben midemi aldırdım. İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım.







''Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu.''





SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Spsyal medyadan açıklama yapan Korel, ''Midemi aldırmadım, tövbe estağfurullah. İroni yaptım” ifadelerini kullanarak sosyal medyada oluşan algıya açıklık getirdi. Şaka yaptığını sonradan daha net anladığını söyleyen oyuncu, “Yapmaz olaydım” sözleriyle de kendine espri yaptı.





Dört ayda yaklaşık 20 kilo verdiğini belirten Korel, bu süreçte yoğun spor yaptığını ve beslenmesine dikkat ettiğini ifade etti. Sosyal medyada çıkan iddiaları da yalanlayan oyuncu, yaşadığı değişimin tamamen yaşam tarzı değişikliğiyle ilgili olduğunu vurguladı.