Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin iş birliği ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bilimsel çalışma, midyelerdeki büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.

Çalışmaya göre, İzmir Körfezi'nden toplanan midyelerin yüzde 26.7'sinde Hepatit A virüsü (HAV), yüzde 30'unda ise Norovirüs (NoV) tespit edildi.

İzmir'in yerel haber sitelerinden Son Mühür'de yer alan habere göre, söz konusu çalışma tam bir yıl sürdü.

Dört mevsim boyunca toplanan örnekler üzerinde yapılan moleküler (PCR) analizlerde, su kaynaklı bazı parazitlere rastlanmazken önemli oranda viral bulaş saptandı.

ETLİ KISMINDA YOĞUNLAŞIYOR

Virüs taşıyan örneklerin özellikle Bayraklı, Bostanlı, İnciraltı, Degaj, Mersin Körfezi ve Mordoğan istasyonlarından toplandığı bildirildi.

Araştırma sonucunda virüs yükünün midyenin doğrudan tüketilen etli kısmında yoğunlaştığı belirlendi.

Gıda Mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, bulguların körfezde insan kaynaklı kirliliğe işaret ettiğini vurguladı.

Tespit edilen HAV ve Norovirüsün, deniz suyuna kanalizasyon atığının karıştığının güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Şık, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.