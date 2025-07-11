Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği isimlerden Miha Zajc'ın yeni adresi belli oluyor.

Sloven orta saha oyuncusu, Hırvatistan'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

CroatiaFooty'nin haberine göre Slovenyalı orta saha oyuncusunun yakında Dinamo Zagreb'e katılacağı belirtildi. Sportske Novosti'nin haberine göre ise Dinamo Zagreb, Zajc'ın yanı sıra ayrıca bir stoper de transfer etti.

31 yaşındaki orta saha ile Başakşehir, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği biliniyor. Geçen sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Zajc, Fransız ekibinde 22 maçta süre buldu.