İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında 31 Ocak 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz'ın (Mika Raun), Adli Tıp Kurumu'na verdiği örneklerin sonucu pozitif çıkmıştı.



Yaklaşık 3 aydır cezaevinde olan Mika Raun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tahliye olduğunu duyurdu.



Kurnaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bir 'merhaba' demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim. Çünkü çok fazla mesaj vardı. Evimdeyim çok şükür, ailemleyim. Biliyorsunuz, uzun bir süre burada değildim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bir süre uzak kalmam gerekti. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinledim, düşündüm. Çok şükür şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım. Yeni başlangıçlara niyet ediyorum."