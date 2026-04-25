İstanbul Başakşehir FK forması giyen genç futbolcu, geçtiğimiz yıl kasım ayında evlilik teklifi ettiği Portekizli model sevgilisi Oriana Correia Gomis ile geçtiğimiz haftalarda sade bir törenle evlenmişti.

NİKAH FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Milli futbolcunun sosyal medya hesabında yer alan nikah fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti. Yıldırım’ın bu hamlesi sonrası çiftin evliliğinde kriz yaşandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Öte yandan nikah sonrası dikkat çeken bir detay da gündeme gelmişti. Oriana Correia Gomis’in, bir dönem Galatasaray SK forması giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile akraba olduğu öğrenilmişti.