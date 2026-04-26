Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın 32 turunda Arjantinli rakibi Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek elendi. Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve ilk seti 6-0 kazanan Zeynep Sönmez, bu avantajını koruyamadı. Daha sonra basit hatalar yapan ve psikolojik üstünlüğü rakibine kaptıran milli tenisçi, ikinci setti 6-2, üçüncü seti de 6-3 kaybetti. Rakibine 2-1 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti. Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 67. sırada bulunurken, Solana Sierra ise 88. basamakta yer alıyor

