FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılım sağlayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Millilerimizin, grubu ilk 3 sırada tamamlaması halinde karşılaşma ihtimali bulunan rakipler ortaya çıktı. İLK MAÇ AVUSTRALYA İLE A Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak. Ardından 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geleceğiz. Grubu lider bitirmemiz halinde B, E, F, I veya J Grubu'nun üçüncüsü ile karşı karşıya geleceğiz. İkinci sıradan yükselmemiz halinde ise G Grubu'nun ikincisi ile eşleşeceğiz. En iyi üçüncü kontenjanından grubu geçmemiz halinde E, I veya K Grubu'nun lideri ile karşılaşacağız. İŞTE GRUPLARDAKİ TAKIMLAR B Grubu: İsviçre, Bosna Hersek, Kanada, Katar. E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao. F Grubu: İsveç, Hollanda, Tunus, Japonya. G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. I Grubu: Fransa, Norveç, Senegal, Irak. J Grubu: Avusturya, Arjantin, Cezayir, Ürdün. K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo, Özbekistan.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.