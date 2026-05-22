FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılım sağlayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Millilerimizin, grubu ilk 3 sırada tamamlaması halinde karşılaşma ihtimali bulunan rakipler ortaya çıktı.
İLK MAÇ AVUSTRALYA İLE
A Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak. Ardından 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geleceğiz.
Grubu lider bitirmemiz halinde B, E, F, I veya J Grubu'nun üçüncüsü ile karşı karşıya geleceğiz.
İkinci sıradan yükselmemiz halinde ise G Grubu'nun ikincisi ile eşleşeceğiz.
En iyi üçüncü kontenjanından grubu geçmemiz halinde E, I veya K Grubu'nun lideri ile karşılaşacağız.
İŞTE GRUPLARDAKİ TAKIMLAR
B Grubu: İsviçre, Bosna Hersek, Kanada, Katar.
E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao.
F Grubu: İsveç, Hollanda, Tunus, Japonya.
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
I Grubu: Fransa, Norveç, Senegal, Irak.
J Grubu: Avusturya, Arjantin, Cezayir, Ürdün.
K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo, Özbekistan.