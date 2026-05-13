Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşa edilen 2 bin 295 kişilik duruşma salonu hizmete girdi. Dün salonun ana tabelası ile avukat, izleyici girişine tabelalar da asıldı. 992 milyon lira para harcanan salonda duruşma yapılmaya da başlandı. Daltonlar Suç Örgütüne yönelik davanın duruşmasında etkin pişmanlıktan yararlanan iki sanığın ifadesi alındı. “Marmara Duruşma Salonu” adı verilen yeni yapıda ayrıca “Barış Boyun suç örgütü” ve farklı suç örgütlerine yönelik davaların da görüleceği ifade ediliyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın kaba inşaatını 992 milyon liraya ihale ettiği salonun inşaatını Cent Yapı almıştı. Ancak salonun içine harcanan para konusunda bir açıklama yapılmadı. Salon Avrupa’nın en büyüğü olarak niteleniyor.

REKOR KIRDI

Duruşma salonunun, 555 sanık, 1268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişilik kapasitesi bulunuyor. Bina, tünel (bodrum), zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşurken, yapının toplam inşaat alanı 11 bin 549 metrekare alana sahip.