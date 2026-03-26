Akıllı telefon ekosisteminde uzun süredir kullanılan MIUI arayüzü için destek sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Bu gelişme, özellikle Android tabanlı cihaz kullanan geniş bir kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor. Alınan kararla birlikte mevcut MIUI tabanlı sistemlerde yeni güncelleme dönemi sona ermiş oldu.

DESTEK SÜRECİ RESMEN BİTTİ

Yapılan açıklamalara göre MIUI için yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamaları aşamalı olarak durduruldu. Bazı modellerin son güvenlik güncellemelerini almasının ardından destek kapsamının tamamen kapandığı ifade ediliyor.

Bu durum, cihazların çalışmasını durdurmasa da yazılım tarafında yeni özellik ve güvenlik güncellemelerinin gelmeyeceği anlamına geliyor.

MIUI’NIN GELİŞİM SÜRECİ

MIUI, ilk olarak Android tabanlı bir kullanıcı arayüzü olarak geliştirildi ve zaman içinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Sistem;

Özelleştirilebilir arayüz yapısı

Ek özellik entegrasyonları

Düzenli güncelleme döngüsü ile dikkat çekmişti.

Zamanla farklı cihaz kategorilerinde yaygın şekilde kullanıldı ve uzun yıllar boyunca geliştirilmeye devam etti.

YENİ YAZILIM YAKLAŞIMI

Son dönemde yazılım stratejisinde değişikliğe gidilerek daha bütünleşik bir sistem yaklaşımı benimsendi. Bu kapsamda farklı cihaz türlerinin tek bir yazılım altyapısı üzerinden çalışması hedefleniyor.

Yeni sistemin amacı;

Telefonlar

Akıllı ev cihazları

Giyilebilir teknolojiler

Diğer bağlantılı ürünler arasında daha uyumlu bir yapı oluşturmak olarak açıklanıyor.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Destek sürecinin sona ermesiyle birlikte mevcut MIUI tabanlı cihazlar:

Yeni Android sürüm güncellemeleri almayacak

Güvenlik yamaları sınırlı veya tamamen durdurulacak

Yazılım tarafında sabit bir sürüme geçecek Bu durum cihazların çalışmasını etkilemese de özellikle güvenlik açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.

MIUI için güncelleme ve destek sürecinin sona ermesiyle birlikte mobil yazılım tarafında yeni bir dönem başlamış oldu.

Mevcut cihazlar çalışmaya devam edecek olsa da yazılım güncellemelerinin kesilmesi kullanıcılar açısından önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Yeni yazılım yaklaşımının nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.