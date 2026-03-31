Bir dönemin çocukları için vazgeçilmez olan Disney VHS kasetleri, dijital çağda kabuk değiştirerek dev bir koleksiyon pazarına dönüştü. 1980’li ve 1990’lı yıllarda milyonlarca eve giren bu kasetler, günümüzde nostalji tutkunları sayesinde yeniden değerlendi. Yapılan son piyasa araştırmaları, bu kasetlerin bir kısmının sembolik rakamlara el değiştirdiğini ancak belirli kriterleri karşılayanların koleksiyoncular için adeta birer "servet" değerinde olduğunu ortaya koyuyor.

NOSTALJİ DEĞERİ FİYATINI BELİRLİYOR

Disney’in o yıllarda uyguladığı seri üretim stratejisi nedeniyle piyasada on milyonlarca özdeş kopya bulunuyor. Uzmanlar, bu denli yüksek arzın her kaseti otomatik olarak "nadir" kılmadığını belirtse de, kasetlerin artık sadece bir film izleme aracı değil, fiziksel birer "eser" olarak görülmesi piyasayı hareketlendiriyor. İkinci el mağazalarında 1 dolar gibi rakamlara rastlanabilen kasetlerin yanı sıra, özel seriler koleksiyon pazarının radarına girmiş durumda.

25 DOLARDAN BİNLERCE DOLARA

Çevrimiçi açık artırma platformları ve eBay verilerine göre, standart Disney klasiklerinin ortalama satış bedeli 25 dolar civarında seyrediyor. Ancak haberin can alıcı noktası burada başlıyor: Koleksiyon dünyasında "nadir" kabul edilen özel basımlar ve kusursuz kondisyona sahip kasetler, bu ortalamayı katlayarak binlerce dolarlık tekliflerle karşılaşıyor. Sektör analizleri, internette dolaşan 1.000 dolar ve üzeri fiyat etiketlerinin her kaset için geçerli olmadığını, ancak doğru kopyanın doğru alıcıyla buluştuğunda yüksek meblağlara ulaşabildiğini vurguladı.

DEĞERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

Koleksiyon pazarındaki uzmanlar, elindeki kaseti değerlendirmek isteyenler için değer belirleyen ana unsurları şu şekilde sıralıyor: Sınırlı sayıda üretilen özel seriler veya hatalı basımlar değeri katlıyor. Ambalajı açılmamış veya çok iyi korunmuş kasetler en yüksek teklifleri alıyor. Koleksiyoncuların o anki ilgisi, fiyatın 5 dolar mı yoksa 5.000 dolar mı olacağını tayin ediyor.

İZLEMEK İÇİN DEĞİL SAKLAMAK İÇİN ALIYORLAR

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla kullanım değeri sıfıra inen VHS kasetlerin, "fiziksel nostalji" olarak kazandığı bu yeni kimlik, pazarın temel yakıtı konumunda. İnsanlar artık bu kasetleri izlemek için değil; bir hissi, bir anıyı ve akış servislerinin sunamadığı o "dokunulabilir çocukluğu" satın almak için servet ödüyor.