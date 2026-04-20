Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan bir görsel, çalışma hayatı ile oyun tutkusu arasındaki o ince çizgiyi yerle bir etti. Bir çalışanın, 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak olan GTA 6’yı kesintisiz oynayabilmek için şimdiden 2 haftalık resmi izin aldığı iddia ediliyor. Henüz kimliği doğrulanmasa da bu talep formu, oyunun yaratacağı küresel çaplı "işe gitmeme" dalgasının ilk kıvılcımı olarak görülüyor.

GERÇEK BİR OYUN TUTKUNU PLANINI ÇOKTAN YAPTI

Bu durum sadece tek bir kişinin macerası değil. Uzmanlar ve hayran siteleri tarafından yapılan araştırmalar, GTA 6 çıktığında dünya genelinde milyonlarca çalışanın aynı anda "hastalık izni" veya "yıllık izin" kullanacağını öngörüyor. Özellikle oyunun geçtiği bölgeye ilham veren Florida ve eğlence merkezi Nevada eyaletlerinde iş gücünün ciddi şekilde sekteye uğrayabileceği konuşuluyor.

HEYECANIN SEBEBİ NE?

Rockstar Games’in üzerinde yıllardır çalıştığı bu dev yapım, bizi modern Vice City’nin (Leonida eyaleti) ışıklı ve tehlikeli sokaklarına geri götürüyor. Jason ve Lucia isimli iki ana karakterle yaşayacağımız bu macera, sadece bir oyun değil, yaşayan bir dünya vaat ediyor. İki büyük ertelemenin ardından (önce 2025 sonbaharından Mayıs 2026'ya, ardından 19 Kasım 2026'ya), oyuncuların sabrı artık taşma noktasında.

KÜRESEL HEYECAN AĞIZLARI AÇIK BIRAKIYOR

Birçok kişi "7 ay önceden izin mi alınır?" dese de, GTA gibi devasa yapımların çıkış gününde sunucuların ve şehirlerin kilitlendiği bir gerçek. Hayranlar, ilk günden itibaren bu dünyanın bir parçası olmak için hiçbir riski göze almak istemiyor. Ancak unutmamak gerekiyor; bu viral iddia her ne kadar heyecan verici olsa da, henüz bağımsız kaynaklarca kanıtlanmış bir belgeye dayanmıyor. Yine de bu, oyunun çıkışında yaşanacak küresel heyecanın ne kadar büyük olduğunun en net kanıtı.