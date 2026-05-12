Teknoloji dünyasında bir devir daha kapanıyor. Yazılım devi Microsoft, özellikle bütçe dostu Android telefon sahiplerinin vazgeçilmezi olan Outlook Lite uygulamasını tamamen sonlandırma kararı aldı. Cihazında yer açmaya çalışan ve performans sorunu yaşayan kullanıcıların sığınağı olan uygulama, kısa bir süre sonra dijital marketlerden ve telefonlardan tamamen silinecek.

25 MAYIS İTİBARIYLA UYGULAMA DESTEKLENMEYECEK

Microsoft tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Outlook Lite için yolun sonu 25 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren uygulama artık işlevsel olmayacak ve desteklenmeyecek.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Google Play Store’dan sessiz sedasız kaldırılan uygulama, bu yeni kararla birlikte halihazırda yüklü olduğu cihazlarda da tamamen devre dışı bırakılmış olacak.

NEDEN KAPATILIYOR?

Temmuz 2022’de piyasaya sürülen ve kısa sürede 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan uygulamanın neden kapatıldığına dair Microsoft tarafından net bir gerekçe sunulmadı.

Şirketin, kullanıcıları ana Outlook uygulamasına yönlendirerek ekosistemi tek bir çatı altında toplamak istediği tahmin ediliyor. Ancak düşük donanımlı cihaz sahiplerinin, ana uygulamanın yüksek kaynak tüketimi karşısında nasıl bir performans alacağı ise şimdiden merak konusu.

Özellikle giriş seviyesi akıllı telefonlarda standart uygulamaların yarattığı ağırlığı ortadan kaldıran Outlook Lite, şu özellikleriyleöne çıktığı için tercih ediliyordu:

-Düşük Pil Tüketimi: Arka planda minimum enerji harcayarak şarj ömrünü koruyordu.

-Hafif Yapı: Klasik uygulamaya göre çok daha az depolama alanı kaplıyordu.

-Yüksek Performans: 1 GB RAM’e sahip eski cihazlarda bile takılmadan çalışabiliyordu.

-Sade Tasarım: Gereksiz detaylardan arındırılmış, hızlı bir e-posta deneyimi sunuyordu.

E-POSTALARINA GİRİŞ YAPMAK İSTEYENLER NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

25 Mayıs itibarıyla e-postalarına erişmeye devam etmek isteyen kullanıcıların, cihazlarındaki Outlook Lite yerine ana uygulamayı yüklemeleri veya web tarayıcı üzerinden giriş yapmaları gerekecek.