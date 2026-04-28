Yapılan incelemelere göre bölgede yaklaşık 104,5 milyon tonluk rezerv bulunuyor. Bu miktarın, dünyadaki benzer kaynaklara kıyasla oldukça yüksek olduğu ve stratejik bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

SANAYİDEN TEKNOLOJİYE GENİŞ KULLANIM

Kil minerali, sanıldığından çok daha geniş bir kullanım alanına sahip. Enerji, çevre teknolojileri, tarım ve kimya sanayinde değerlendirilen bu kaynak, özellikle kirleticileri tutma ve çeşitli üretim süreçlerinde dengeleyici malzeme olarak kullanılma özelliğiyle öne çıkıyor. Son dönemde ise yeni nesil batarya teknolojilerinde de potansiyel bir bileşen olarak araştırılıyor.

EKONOMİK ETKİSİ BÜYÜK OLABİLİR

Bu büyüklükte bir rezervin ortaya çıkması, ülkenin dışa bağımlılığını azaltabilecek önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlar, yerli kaynakların devreye girmesiyle birlikte maliyetlerin düşebileceğini ve üretim kapasitesinin artabileceğini ifade ediyor.

Bölgedeki keşif, doğal kaynakların doğru analiz edildiğinde ne denli büyük ekonomik fırsatlar sunabileceğini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki süreçte bu rezervin nasıl değerlendirileceği merak konusu olmaya devam ediyor.