Formula 1 uzun süre sonra tekrar Türkiye’ye geri dönüyor… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1’in Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin detayları Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kamuoyuyla paylaşacak. Toplantıda, 2024 yılı içinde tamamlanan İstanbul Park ihale süreci ile bu kapsamda taahhüt edilen “2026 yılında Formula 1’i yeniden İstanbul’a getirme” hedefi doğrultusunda atılan somut adımların ele alınması bekleniyor. Programa, Formula 1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali’nin de katılması öngörülüyor. Domenicali’nin, organizasyonun uluslararası boyutu ile Türkiye arasında kurulan stratejik iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor. EN SON 2021 YILINDA… Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, en son 8-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşti. 2021 yılında, pandemi nedeniyle takvimde yapılan değişiklikler sonrası Türkiye, Formula 1’e ev sahipliği yapmış ve yarışın kazananı Mercedes takımıyla Valtteri Bottas olmuştur.

