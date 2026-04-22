Fransa merkezli küresel ulaşım platformu BlaBlaCar, uzun mesafeli otobüs taşımacılığı markası olan "BlaBlaBus" operasyonlarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Şirket yönetimi, 2019 yılında SNCF bünyesindeki Ouibus’ı devralarak girdiği bu pazardan çekilme gerekçesi olarak, uzun süredir devam eden ve sürdürülemez hale gelen ekonomik zararları gösterdi.

40 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Otobüs operasyonlarının sürekli yüksek kayıp oluşturması üzerine başlatılan bu süreç, sektörde geniş yankı uyandırırken istihdam ve rekabet dengelerini de sarsmaya hazırlanıyor. Planın hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 40 çalışanın işini kaybetmesi öngörülürken, hatları işleten çok sayıda taşeron firmanın geleceği belirsizliğe sürüklendi.

Sektör temsilcileri, BlaBlaBus’ın pazardan çekilmesinin Fransa ve Avrupa genelindeki uzun mesafeli yolculuk pazarında FlixBus’ı neredeyse tek güçlü aktör haline getireceğini ve rekabetin azalmasının fiyatlara olumsuz yansıyabileceğini belirtiyor.

18 MİLYON YOLCU BARAJINA ULAŞMIŞTI

Artı33'te yer alan habere göre, Avrupa genelinde 350 farklı destinasyona hizmet veren ve düşük fiyat politikasıyla özellikle genç kitleyi hedefleyen BlaBlaBus, 2024 yılında rakipleriyle birlikte 18 milyon yolcu barajına ulaşmasına rağmen beklenen karlılığı sağlayamadı.

Şirket, fiziksel operasyonlardan çekilse de platform kimliğini korumayı hedefliyor. Bu kapsamda BlaBlaCar, doğrudan otobüs işletmek yerine bağımsız firmalara destek vererek bilet satış aracılığına odaklanacak. Mevcut seferlerin ve biletleme işlemlerinin kısa vadede kesintiye uğramadan devam edeceği bildirildi.