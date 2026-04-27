Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin farklı illerindeki 71 taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aralarında çok sayıda hastanenin de bulunduğu taşınmazlar 31 Aralık 2028’e kadar satışa çıkarılacak.

TARİHE SAHİP ÇIKILMALI

Özelleştirme kapsamına alınan Eskişehir’deki Hava Hastanesi, 78 yıldır hizmet veriyordu. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, karara tepki göstererek, “Dünyada uçak şeklinde yapılmış tek hava hastanesi. 1948’den bu yana ayakta duran, binlerce anı barındıran bu tarihi bina korunamaz mı” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, “Yıllarca Hava Hastanesi olarak hizmet veren alanın tamamı özelleştirme kapsamına alındı. Daha önce ‘satış yok’ denilmişti. Bu karardan da mı haberiniz yoktu?” ifadelerini kullandı. Arslan, 2026 bütçesinde yer alan 185 milyar TL’lik özelleştirme geliri hedefini de eleştirdi.

KARADELİK BÜYÜYOR

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise özelleştirme ihtiyacının kamu-özel iş birliğiyle yapılan şehir hastanelerinden kaynaklandığını savunarak, “Bir zamanlar ‘cebimizden beş kuruş çıkmayacak’ denilen şehir hastaneleri bugün adeta bir kara delik haline geldi” dedi.

Satılacak 49 hastane daha var

Adana Yüreğir ve Ceyhan devlet hastaneleri, Afyon Başmakçı, Bayat ve Çobanlar devlet hastaneleri, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ankara Kızılcahamam Ahmet Öztekin Hastanesi, Balıkesir Edremit, Gömeç, Kepsut, Manyas ve Sındırgı devlet hastaneleri, Bursa Osmangazi Hastanesi, Çanakkale Çan Devlet Hastanesi, Çankırı Ilgaz Devlet Hastanesi, Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi, Elazığ Akliye Hastanesi, Eskişehir Mihalıççık Devlet Hastanesi ile Odunpazarı Hava Hastanesi, Sivrihisar ASM, Isparta Senirkent Devlet Hastanesi, İstanbul Pendik Devlet Hastanesi,

Şişli ve Sarıyer Etfal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi, Karabük Yenice Devlet Hastanesi, Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi, Manisa Salihli ve Saruhanlı devlet hastaneleri, Mardin Dargeçit ve Mazıdağı devlet hastaneleri, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi, Samsun Alaçam, İlkadım ve Ayvacık devlet hastaneleri ile Çarşamba ASM, Sivas Hafik Devlet Hastanesi, Tekirdağ Süleymanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Trabzon Ortahisar Kemik Hastanesi ve Tunceli Ovacık Devlet Hastanesi.