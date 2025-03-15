Mine Tugay geçen haftalarda Instagram hesabından yayınladığı video ile hasta olduğunu açıklamış ve takipçilerini salgına dikkat etmeleri hususunda uyarmıştı. "Serumlarla kendime geldim" diyen Tugay, "Berbat bir durum. Salgın var. Herkes çok dikkat etsin" diyerek videoyu sonlandırmıştı.

46 yaşındaki oyuncu, geçen ay da kaburga çatlağı nedeniyle hastanelik olduğunu duyurmuştu: "Biri bitiyor biri başlıyor bu ara. Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağrıyla hastanede buldum kendimi. Biraz sinirlerim bozuldu haliyle."

"CANI SIKKIN BİR GAZİ"

Mine Tugay bugün son paylaşımına düştüğü notla hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Tugay, "Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi" diye yazdı. Oyuncuya "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.