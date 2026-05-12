Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’de 7 Haziran’da yapılacak mini seçim öncesi siyasi atmosfer hareketlendi.

Üç ile bağlı 6 beldede 10 binden fazla seçmen, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği için yeniden sandık başına gidecek.

Seçim öncesinde partiler arasındaki rekabet dikkat çekiyor.

'İTTİFAK' KARARI

Cumhur İttifakı, seçim yapılacak 6 beldenin tamamında ortak adayla yarışma kararı aldı. İttifak kapsamında AK Parti; Tokat’ın Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik beldeleriyle Nevşehir’in Mustafapaşa ve Gümüşhane’nin Tekke beldesinde aday gösterdi.

MHP ise Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde seçime kendi adayıyla katılacak. Böylece Cumhur İttifakı tüm beldelerde tek aday formülüyle seçmene gidecek.

CHP ise üç beldede aday çıkardı. Parti; Mustafapaşa, Çevrecik ve Tekke’de yarışa dahil oldu.

Yerel ölçekte yapılacak mini seçim, beldelerdeki siyasi rekabet nedeniyle büyük seçim atmosferini aratmıyor. Adayların saha çalışmaları hız kazanırken, gözler 7 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, 7 Haziran’da yapılacak mini seçim öncesi beldelerde seçim yarışı giderek kızışıyor.

Adaylar, seçmenin desteğini alabilmek için adeta genel seçim atmosferinde kampanya yürütüyor. Öğrencilere ücretsiz yemek, yaşlılara evde bakım hizmeti, gençlere konut desteği ve doğalgaz gibi vaatler öne çıkarken, seçim bölgelerinde yoğun saha çalışmaları dikkat çekiyor.

Beldelerde seçim ofisleri açan adaylar, parti teşkilatlarıyla birlikte kapı kapı dolaşarak seçmene ulaşmaya çalışıyor.

Önümüzdeki günlerde parti yönetimlerinin de sahaya inmesi beklenirken, Cumhur İttifakı adaylarına destek amacıyla bazı bakanların seçim yapılacak beldeleri ziyaret edeceği ifade ediliyor.

Seçim yapılacak bölgelerin siyasi geçmişi de yarışın neden yakından takip edildiğini ortaya koyuyor.

Tokat’taki beldelerin bağlı olduğu Reşadiye ve Almus ilçelerinde 2024 yerel seçimlerini MHP kazanmıştı.

Gümüşhane’de Tekke beldesinin bağlı bulunduğu merkez ilçede de ipi göğüsleyen parti MHP olmuştu.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ise CHP adayı, MHP adayını yalnızca 36 oy farkla geride bırakarak seçimi kazanmıştı.

Bu tablo, mini seçimdeki rekabetin neden yüksek tansiyonla sürdüğünü gözler önüne seriyor.