Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda bölgedeki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Görüşmede özellikle Filistin’de devam eden saldırılar ve ihlaller gündeme gelirken, başta Kudüs olmak üzere bölgede artan gerilime dikkat çekildi. Taraflar, İsrail’in bölgedeki politikalarına karşı birlik mesajı verirken, mevcut durumun daha da kötüleşmemesi için diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Gazze’de yürürlükte olan ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması konuları öne çıktı. İsrail’in önceki aşamada yerine getirmediği yükümlülüklerin tamamlanması gerektiği yönündeki beklentiler de dile getirildi.

Öte yandan Batı Şeria’da son dönemde artan yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik baskılar da görüşmenin başlıkları arasında yer aldı. Bu kapsamda atılabilecek adımlar ele alındı.

Hamas heyetinin, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasına yönelik çabaları dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiği belirtildi.