Miyomlar, rahmin içinde veya çevresinde gelişebilen, kanserli olmayan tümörlerdir. Kısmen kas dokusundan oluşurlar.

Hepsi belirti vermez, ancak belirti verdiklerinde aşırı adet kanaması, sırt ağrısı, sık idrara çıkma ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlere neden olabilirler. Bu nedenle özellikle menopoz sonrasında hızlı büyüyen miyomların yakından izlenmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş bu konuda kadınlara yol gösterici bilgiler verdi:

Prof. Dr. Bülent Tıraş

30 ila 50 yaş arasında yaygındır

Miyomlar çok yaygın bir tümör türüdür. Kadınların yaklaşık % 40 ila % 80’inde miyom görülür. En sık 30 ila 50 yaş arası kişilerde rastlanır. Ayrıca menopoza girmiş kişilerde daha az görülür. Ancak menopoz sonrası büyüyen miyomlar kanser riski açısından yakından izlenmelidir.

Her zaman belirti verir mi?

Küçük miyomlar genellikle herhangi bir belirtiye yol açmaz ve düzenli takip dışında tedavi gerektirmez. Daha büyük miyomlar ise şu belirtilere neden olabilir:

- Karın bölgesinde şişkinlik

- Cinsel ilişki sırasında ağrı

- Adet döneminde aşırı veya ağrılı kanama

- Adet dönemleri arasında kanama

- Sık idrara çıkma (bu durum, miyomun mesaneye baskı yapmasıyla oluşabilir)

- Bel ağrısı

- Kabızlık

Kansızlığa da yol açabilir kansere de



Rahim miyomlarının çoğu ciddi şikayetlere yol açmaz. Ancak büyüdüklerinde neden oldukları en yaygın sorunlar şöyle sıralanabilir:

- Anemi (kansızlık)

- Kısırlık

- Kanser

Nasıl önlem alınmalı?

Miyomlar genellikle belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli jinekolojik muayene erken teşhis için çok önemlidir. Miyomlar küçük de olsa 6 aylık ve 1 yıllık aralıklarla izlenmelidir.

Teşhisi kolay mıdır?

Miyomlar genellikle rutin jinekolojik muayeneler sırasında teşhis edilir. Boyutları ve yerlerini belirlemek için yapılabilecek testler ise şunlardır:

- Ultrason

- Manyetik Rezonans (MR)

- Bilgisayarlı Tomografi (BT)

- Histeroskopi

TEDAVİ YOLLARI

Rahim miyomlarının tedavisi, miyomların büyüklüğüne, sayısına ve konumuna, ayrıca neden oldukları semptomlara bağlı olarak değişir.

Miyomlarınızdan kaynaklanan herhangi bir semptom yaşamıyorsanız, tedaviye ihtiyacınız olmayabilir. Küçük miyomlar genellikle takip edilir. Eğer miyomlarınızdan kaynaklanan belirtiler yaşıyorsanız (aşırı kanama, ağrı gibi) ilaçla ya da ameliyatla tedavi edilmeleri gerekir.

Ne zaman rahmin alınması gerekebilir?

Miyom ameliyatlarında (miyomektomi) genellikle rahim alınmaz; sadece miyom kitleleri çıkarılarak rahim korunur. Miyomlar, doğurganlığını korumak isteyen hastalar için kapalı (laparakospik) yöntemlerle alınabilir. Rahim, sadece kanser şüphesi, çok sayıda/büyük miyom veya yoğun kanama gibi ciddi durumlarda alınır.