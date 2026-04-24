Real Madrid'in La Liga'nın 32. haftasında Alaves'i sahasında 2-1 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve 58. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bırakmıştı. Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testlerin ardından oyuncumuz Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir." denildi.

SEZONU KAPATTI

Arda Güler, bu sakatlığının ardından sezonu kapattı. Milli yıldız Real Madrid'in La Liga'da önümüzdeki 4 hafta içinde oynayacağı son 6 maçta forma giyemeyecek.

MONTELLA MORAL VERDİ

Milli Takım teknik direltörü Montella, Arda Güler’i arayıp moral verdi. Sağlık ekibi ise Real Madrid doktorlarıyla irtibata geçerek Arda'nın raporlarının kendileriyle paylaşılmasını istedi. Arda'nın Türkiye'nin 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası maçına kadar hazır olması bekleniyor. Sabah’ın haberine göre Milli futbolcunun turnuva öncesindeki hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı belirtildi.