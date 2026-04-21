Moskova metrosunda bir trenin arabası raydan çıkarak metro hattındaki yüksek gerilim hattına çarptı.
Olay sonucu yaşanan patlama ve yangun sonucu zehirli gazlar 2 durağa yayıldı. Sokolnicheskaya hattında, Park Kultury ve Bulvar Rokossovskogo istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu.
Yolcular duraklardan ve raydan çıkan trenden tahliye edildi. İnsanlar tünel aracılığıyla komşu istasyona yönlendirildi.
63 yaşındaki bir erkek, kazada yaralandı. Kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tenin vagonlarından birinde yangın çıktı. Ekipler olay yerinde çalışmaya başladı.
METRO ÇIKIŞINDA İZDİHAM YAŞANDI
Olay, “Komsomolskaya” istasyonundan yaklaşık 100 metre uzaklıkta meydana geldi.
İlk verilere göre, üçüncü vagonun tekerleklerinden biri raydan çıktığını gösterdi.
Bunun sonucunda tüneldeki yüksek gerilim kablosu hasar gördü ve kısa devre meydana geldi. Duman, iki istasyona birden yayıldı.
Trenden 180'den fazla kişi tahliye edildi. Başkent metrosundaki kazanın ardından “Park Kultury” istasyonunda izdiham yaşandı.
Rus basını 112'ye göre “Komsomolskaya” istasyonunda 183 kişi tahliye edildi.
Yolcular komşu istasyonlara geçmek zorunda kaldı ve insanların ifadesine göre bunlardan birinde izdiham yaşandı.