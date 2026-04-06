Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, enerji fiyatlarının art arda zamlanmasına neden olurken, yaşananlardan en çok etkilenen ürün grubu motorin oldu.



Eşel mobil sistemindeki ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından dizeldeki artış miktarları doğrudan pompaya yansıtılırken, bu gece yarısı yapılacak tarihi zammın da miktarı kesinlik kazandı.





MOTORİNE 7,67 TL ZAM GELİYOR



Geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından Türkiye'nin bazı illerinde 80 lira sınırını aşan motorin, bu gece yarısı pompaya yansıyacak 7,67 TL'lik artışla birlikte tarihte ilk kez 90 lira sınırına dayanmış olacak.



Benzinde ise zammın miktarı 2,29 TL olurken, eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak zam 57 kuruş ile sınırlı kalacak.



6 Nisan 2026 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:





MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 77.38 TL/L

İstanbul (Avrupa): 77.5 TL/L

İzmir: 78.9 TL/L

Ankara: 78.62 TL/L



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 62.49 TL/L

İstanbul (Avrupa): 62.64 TL/L

İzmir: 63.88 TL/L

Ankara: 63.59 TL/L





