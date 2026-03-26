Orta Doğu’da haftalardır süren ve Brent petrol fiyatlarını tarihi seviyelere taşıyan ABD-İran geriliminde, diplomasi ve ateşkes umutlarının güçlenmesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

Dün gece motorinde yapılan 3,72 TL’lik indirimin ardından sektör kaynakları, piyasalardaki hızlı normalleşme sürecinin devam etmesiyle birlikte ikinci ve daha büyük bir indirim dalgasının kapıda olduğunu belirtiyor.

Uluslararası piyasalarda yaşanan sert düşüşün etkisiyle Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece (26 Mart’ı 27 Mart’a bağlayan gece) geçerli olmak üzere motorin grubunda 5 lira 44 kuruşluk önemli bir indirim hesaplandı.

Öte yandan, önceki indirimde olduğu gibi bu düşüşte de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yapılmaması bekleniyor. Bu nedenle indirimin tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

BENZİNDE SINIRLI İNDİRİM

Benzin tarafında ise uluslararası fiyatlardaki gerilemeye rağmen ‘Eşel Mobil’ sistemi devrede kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda hesaplanan indirimin önemli bir kısmı, daha önce vazgeçilen ÖTV’nin yeniden tahsil edilmesi için kullanılacak. Yapılacak kesinti sonrasında benzinin litre fiyatında yaklaşık 95 kuruşluk net indirim bekleniyor.

Sektör temsilcileri, nihai indirim rakamlarının Perşembe günü TÜPRAŞ tarafından dağıtım şirketlerine resmi olarak iletileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, benzinde öngörülen toplam 3,80 TL’lik indirimin yaklaşık 2 lira 85 kuruşluk bölümünün ÖTV’ye aktarılacağı belirtiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul

Benzin: 63.41 TL/L

Motorin: 75.12 TL/L

LPG (Otogaz): 30.37 TL/L

Ankara

Benzin: 64.44 TL/L

Motorin: 76.25 TL/L

LPG (Otogaz): 30.92 TL/L

İzmir

Benzin: 64.95 TL/L

Motorin: 76.78 TL/L

LPG (Otogaz): 30.65 TL/L