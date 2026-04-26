Portekiz Ligi'nde Benfica konuk ettiği Moreirense'yi 4-1 mağlup etti. Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Dodi Lukebakio 58. dakikada kenara gelirken yerini Gianluca Prestianni'ye bıraktı. Belçikalı oyuncu değişiklik kararını tepki gösterdi ve yedek kulübesine yumruk attı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrası konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Lukebakio oyundan alınmaktan hoşlanmadı. Oyundan çıkarılmaktan hoşlanmayan bir oyuncunun hayal kırıklığından yedek kulübesi sorumlu değil. Aramızda küçük bir tartışma oldu, ki bundan aslında keyif aldım. Ne söylendi? ‘Neden oyundan alındım? Oyundan alınmayı hak etmedim.’ Bu tür şeyler. Benim cevabım biraz daha sert oldu, ama sorun yok."