Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"TSK PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ"

Kurulması planlanan NATO çok uluslu Kolordu Karargahı'na ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Bakanlığımız tarafından, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında bir Kolordu Karargahı kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması emredilmiş ve bu niyetimiz 2024 yılında NATO'ya beyan edilmiştir. Bu kapsamda, bir Türk general komutasında kurulması planlanan karargahın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6'ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirilmiş, milli çekirdek kadrolara gerekli atamalar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararı kapsamında tahliye edildiğini bildirdi. Aktürk, "NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

KATAR'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Aktürk, 21 Mart'ta, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can ile Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için baş sağlığı diledi.

Kazanın ilk belirlemelere göre, teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiğini belirten Aktürk, olayın meydana geliş nedeninin Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda kesinleşeceğini ifade etti.