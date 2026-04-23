1926 yılında merhum iş insanı Vehbi Koç tarafından temelleri atılan Koç Topluluğu’nun 100’üncü yıl kutlamaları 25. Vehbi Koç Ödül töreniyle başladı…

Rahmi Koç, Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç ve Caroline Koç ev sahipliğinde Divan Kuruçeşme’de düzenlenen ödül törenine iş, sanat, akademi ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Sunuculuğunu usta oyuncu Halit Ergenç’in üstlendiği gece, topluluğunun 100’üncü yaşı için çekilen “Unutulmaz Yüzlerle Dolu Bizim 100’ümüz” adlı film gösterimiyle başladı…

Halit Ergenç ve Alança Oskay’ın sahnede orkestra eşliğinde canlı seslendirdiği, Koç Topluluğu’nun bir asırlık yolculuğunu, o yolculuğa eşlik eden insanlarla birlikte anlatan ve Atatürk’ün portresiyle son bulan film davetlilerden büyük alkış aldı.

Sanatçı Canan Tolon, “Benim için önemli olan şey, çocukken kendime verdiğim sözdü; kimsenin acımasına izin vermemekti” diye konuştu.

Asırlık hikaye

Vehbi Koç Ödülü’nun sahibini bulduğu gecede; Koç Topluluğu’nun 100. yılı için hazırlanan özel bir video film de tanıtıldı. Topluluğun 100 yıllık yolculuğunu anlatılan film ile kutlamalar başladı.

Törene birçok isim katıldı

Törene, Koç Topluluğu üyeleri, seçici kurul üyeleri, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Taner, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Suna İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Birol, YKY Genel Yayın Yönetmeni Tülay Güngen, AIMA Onursal Başkanı Filiz Ali, Tolon’un yakın arkadaşları Serra Yılmaz, Melih Fereli, Pierre Antoine Ullmo ve aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Kenan Kurtkaya ile Yayın Yönetmeni Doğan Satmış, Ekrem Açıkel, Ertuğrul Özkök, Murat Yetkin, Mine Esen ve Meliha Okur’un da bulunduğu çok sayıda gazeteci, sanatçı ve aralarında Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan’ın da yer aldığı çok sayıda iş insanı katıldı.

Ömer Koç, ‘’Ortak başarılarla dolu bir 100 yılı geride bıraktık, gelecek 100 yılın eşiğindeyiz. Aynı inanç, aynı vizyon ve aynı vatan sevgisiyle yılmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

‘Bizim 100 yılımız unutulmaz yüzlerle dolu’

Her yıl dönüşümlü olarak eğitim, sağlık ve kültür alanlarında, ülkemizin ve Türk insanının gelişimine önemli katkıda bulunmuş isimlere takdim edilen 25. Vehbi Koç Ödülü, bu yıl ‘kültür’ alanında verildi…

Ödülün yeni sahibi ise sanatçı Canan Tolon oldu… Topluluğun geçmişten bugüne uzanan hikayesi ve ikinci yüzyıla dair perspektifinin aktarıldığı gecenin açılış konuşmasını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç yaptı…

Sözlerine ‘’Bu yıl 25’incisini düzenlediğimiz Vehbi Koç Ödül Töreni bizim için her zamankinden daha anlamlı ve özel. Zira bu sene kurucumuz merhum Vehbi Bey’in temellerini attığı Koç Topluluğu’nun 100’üncü yaşını idrak ediyoruz’’ diye başlayan Koç, şöyle devam etti: ‘‘100’üncü yıl filmimizde de vurguladığımız gibi; asırlık tarihimizi sadece unutulmaz hikayeler değil, bu hikayeleri mümkün kılan yüzler de oluşturuyor. İşte bu sebeple bizim 100 yılımız unutulmaz yüzlerle dolu.’’

Topluluğun, Milli Mücadele’den yeni çıkmış bir memlekette, Cumhuriyet’in ilanı ile şekillenen parlak bir istikbal tasavvurunun içinde doğduğunu vurgulayan Koç “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, küllerinden doğan bir ulusa istikamet çizerek bir medeniyet ve aydınlanma projesi inşa etmiştir. Bu şartlar içerisinde kurulmuş

olan topluluğumuz; Cumhuriyet’in fikir ve ilkelerini samimiyetle benimsemiş, değerlerini kendisine rehber edinmiştir” dedi.

Ömer Koç: Kültür ve sanata katkımız insanımıza ve Cumhuriyet’e borcumuz

Bu yılki ödülün “kültür” sahasında verildiğini açıklayan Ömer Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Ödüle layık görülen sanatçı da; alışılmış kalıpların ötesine geçen, düşünmeye davet eden bir yaklaşımı temsil ediyor. Sanatın en kıymetli tarafı alışılmışı sorgulatması ve değişimi teşvik etmesidir. Bundan dolayı kültür ve sanata katkıyı bir tercih değil, insanımıza ve Cumhuriyetimize borç ve vazgeçilmez bir mesuliyet olarak değerlendiriyoruz.’’

‘Bu ödül benim için cesaret kaynağı’

25. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi Canan Tolon ise ödülünü almak üzere sahneye çıktığında çok heyecanlı, çok mutlu çok da gururluydu… Vehbi Koç Vakfı’nın verdiği bu ödülün kendisi için geleceğe dönük bir destek ve aynı zamanda bir cesaret kaynağı olduğunu belirtti önce… ‘’Beni bu değerli ödüle layık gören Vehbi Koç Vakfı’na ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Çocukluk yıllarında geçirdiği ağır hastalık nedeniyle yıllarca Fransa’da tedavi gören Tolon, hayatla mücadelenin, hayal kurmanın ve üretmenin gücünü anlatırken verdiği etkileyici donelerle hayranlık uyandırdı, sık sık ayakta alkışlandı…

Çağdaş ressam ve enstalasyon sanatçısı Canan Tolon ödül töreninde konuştu.

Canan Tolon: Sanat yalnız bir süreç

Ödülün gelecek çalışmalarına destek olacağını söyleyen Tolon, sözlerine şöyle devam etti:

‘’Çok erken yaşta sınırlılıklarla ve engellerle yaşayacağımı anladım, onları tanıyarak onlarla yaşamayı öğrendim. Benden çok şey beklenmemesini de öğrendim çünkü beklentiler de engel oluşturabiliyor. Çocukken ‘İstediğin her şey olabilirsin’ mottosu benim için hiç geçerli değildi. Hatta biraz ürkütücü geliyordu. Bunları erken yaşta bilmek garip bir şekilde benim için bir özgürlük oldu. Ve hayal kurmak için bir engel değildi. Sanat üretimi çok yalnız bir süreçtir ama zihinde bir kalabalıkla birlikte yaratılır, üretilir ve oluşur. Size yakın olanlar, henüz tanımadıklarınız, ya da hiçbir zaman tanışmayacaklarınız… Onlarla bir diyalog kurduğunuzu hayal edersiniz. Hayal kurmak bir güçtür.’’

Toplumsal gerçekliklere işaret ediyor

Sanatsal çalışmalarında merak uyandırıcı dokunuşlarıyla izleyeni düşünmeye davet eden bir yaklaşım benimseyen Canan Tolon; göç, yıkım ve zaman gibi temalar üzerinden günümüzün toplumsal gerçekliklerine işaret ediyor. Mekânı parçalayarak ve katmanlayarak kurduğu çok boyutlu anlatımıyla dikkat çeken Tolon, ödülüne; Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Prof. Dr. Zeynep Çelik, Prof. Dr. Ayla Ödekan, Kerem Kabadayı, Murathan Mungan ve Sadık Karamustafa’dan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği üç aday arasından seçilerek layık görüldü.