Ankara’da Fadile ve Mustafa Yolaldı’nın kızları Fatma Nur (5.5), göğüs boşluğunda yatay duran kalple dünyaya geldi. 1 yaşına geldiğinde solunum güçlüğü çekmeye başladı. Çünkü ters duran kalbi akciğeri besleyen ana damara baskı yapıyordu. Küçük kızın sol akciğeri iflas etti. Doktorlar Nur’un acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi.

TIP TARİHİNE GEÇTİ

Prof. Afksendiyos Kalangos ile Opr. Dr. Yılmaz Zorman liderliğindeki ekip, Türkiye’de ilk kez yapılan operasyonla Nur’u sağlığına kavuşturdu. Küçük kızın bedeni ameliyatta 20 dereceye kadar soğutuldu, kalbin baskı yaptığı damar değiştirildi. Nur, bu sendromla doğup hayatta kalan ikinci vaka olarak dünya tıp literatürüne girdi.

Yeni bir hayata kavuştu

Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos, Fatma Nur için “Ameliyat etmeseydik ölecekti. Mucize, çünkü ameliyat sonrası yaşayan dünyada ikinci, Türkiye’deki tek hasta” diye konuştu.

Fatma Nur’un ailesi ise “Kızımız için ‘yaşamaz’ dediler. Şimdi okula gidip parkta oynayacağı günü iple çekiyoruz. İnşallah herkese umut oluruz. Kızımıza ikinci kez kavuştuk” dedi.