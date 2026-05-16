İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde dikkat çeken görev değişiklikleri yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla onaylanan yeni atama listesiyle birçok ilçenin emniyet müdürü değişirken, üst yönetimde de kritik görevlendirmeler yapıldı. Televizyoncu Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun da görev yeri yeniden değişti. Daha önce Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yüzbaşıoğlu, son kararnameyle Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. İstanbul Emniyeti’nde yapılan değişiklikler yalnızca ilçe müdürlükleriyle sınırlı kalmadı. Hasan Demirbağ ve Serkan Gömce, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Özel Güvenlik, Güven Timleri ve Bölge Trafik Denetleme şubelerinde de müdür değişiklikleri yapıldı. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 7 Temmuz 2025’te Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Sarıyer’e atanmıştı. Son kararla birlikte kısa süre içinde ikinci kez görev yeri değişmiş oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.