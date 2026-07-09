Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcarken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar hortum ve su tankerleriyle müdahaleye katılırken, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekipleri de çalışmalara destek sağladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Orman ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri ise yangın bölgesine girişleri kontrollü olarak sağlarken, çevrede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.



