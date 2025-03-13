Günlük hayatın bir parçası haline gelen çamaşır makineleri hatalı kullanmak hem ömrünü kısaltıyor hem çamaşırların detaylı yıkanmamasını sağlıyor. İşte en yaygın hatalar ve çözümleri

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE BU 9 HATADAN KAÇININ

Giysilerin rahatça yıkanması ve hareket etmesi için tamburun dörtte birinin boş olmasına dikkat etmelisiniz. Makineye aşırı yüklenme verimi düşürdüğü gibi zarar da verebiliyor.

Elbiselerinizi yıkarken aşırı deterjan kullanmaktan kaçının. Bu makinede birinkiti oluşmasına ve tıkanmalara yol açabiliyor. En fazla 2 yemek kaşıüı deterjan kullanmanız yeterli olacaktır.

Eğer sızıntı varsa sorunun nereden geldiğini tespit etmelisiniz. Hortumlar, deterjan çekmecesi ya da kapı contasındaki hasarlar sızıntının kaynağı olabilir.

Makine 3 bölme yer alıyor. Bunlar sırayla ön yıkama, ana yıkama ve yumuşatıcı.. Bunları doğru kullanmaya dikkat edin.

Ve makinenizi düzenli olarak 90 derece de ve boş yıkayın. Ve temizleyin.

Yıkama yaptıktan sonra çamaşır makinesinin kapağını ve çekmeceyi açık bırakın.

Makinenin düz bir zeminde dengeli olduğundan emin olun. Yıkamadan önce cepleri kontrol ederek madeni para, düğme veya takıların tambura zarar vermesini önleyin.