Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Bu kapsamda 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na "etkin pişmanlık" başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne götürülen Böcek'in ifade alma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
OĞLU DA BAŞVURMUŞTU
Aynı dosyada tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de "etkin pişmanlık" için başvurmuştu.
Gökhan Böcek 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermişti.