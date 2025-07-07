Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı kararıyla başkanlık görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında 'Rüşvet Alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
OLAY
5 Temmuz'da CHP'li belediyeler Adana ve Adıyaman'la birlikte Antalya'ya da operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Böcek, aynı gün çıkarıldığı adliyede savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 Temmuz'da tutuklandı.