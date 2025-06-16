Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresi Arjantin temsilcisi Estudiantes olmuştu. Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Uruguaylı eldivenin, Arjantin ekibinde kazanacağı maaş belli oldu.
Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen Muslera'nın maaşı da netleşti.
Galatasaray'dan ayrılmadan önce yıllık 3.5 milyon euro kazanan Uruguaylı file bekçisi, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak. Buna göre 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.