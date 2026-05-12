Eski DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesine ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Ahmet Türk, açıklamasında “Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından Mustafa Destici de sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Ahmet Türk’ün paylaşımını alıntılayarak, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti.Beğenmiyorsan defolup gidersin" sözleriyle tepki gösterdi.