Türkiye’de kamu bankaları, piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde Merkez Bankası adına lirayı desteklemek için sık sık döviz piyasasına müdahalede bulunuyor. Bloomberg’de yer alan habere göre son hamlenin, Türkiye’nin döviz rezervlerinin mart ayında 43,4 milyar dolar gerileyerek tarihin en büyük aylık düşüşünü kaydetmesinin ardından gelen en büyük müdahalelerden biri olduğu ifade edildi. Söz konusu rezerv kaybında İran savaşı nedeniyle gelişmekte olan ülke piyasalarında yaşanan satış baskısının ve lira üzerindeki baskının etkili olduğu belirtildi.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Merkez Bankası ise geleneksel olarak bu tür müdahaleleri kamuoyuna açıklamazken, Perşembe günkü satışlarla ilgili yorum talebine de yanıt vermedi. Mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Türk piyasalarında sert satış dalgası yaşandı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 6,1 düşüşle kapatırken, kayıpların derinleşmesi nedeniyle devre kesici uygulandı.

TÜRKİYE’NİN RİSK PRİMİ DE YÜKSELDİ

Türkiye’nin risk primi de yükseldi. Beş yıllık kredi risk primi (CDS) 12 baz puan artarak 253 puana çıktı. Bu yükseliş, yatırımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin endişelerinin arttığı şeklinde yorumlandı. Türk lirası ise İstanbul saatiyle 19.25 itibarıyla dolar karşısında 45,6133 seviyesinde yatay seyretti.

'50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE REZERV HAZIRLIĞI’

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülen Ekrem İmamoğlu’nun geçen yıl tutuklanmasının ardından da piyasalardaki dalgalanmayı sınırlamak için 50 milyar doların üzerinde rezerv harcandığı hatırlatıldı.